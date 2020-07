Unterhaltung für junge Leute : Ferienprogramm der Kirchengemeinde St. Johann

Saarbrücken Die Evangelische Kirchengemeinde St. Johann in Saarbrücken lädt Kinder ab zehn Jahren und Jugendliche zu einem kostenlosen Sommerferienprogramm ein. Das täglich wechselnde Programm wird corona-bedingt in kleinen Gruppen angeboten.

„Coole Spiele und mehr“ für Jungs gibt es dienstags, 4. und 11. August, 15 bis 17 Uhr, im Gemeindezentrum Christuskirche auf dem Rotenbühl (Rotenbühler Weg 64). Ein „Sommerferien-Spezial“ des Bildungs- und Medienprojekts „Chat der Welten“ gibt’s am Mittwoch, 8. August, im Gemeindezentrum Alte Kirche (Evangelisch-Kirch-Straße 27) in St. Johann: Von 15 bis 18 Uhr kann man per Live-Chat mit Partnern und Fachleuten aus der ganzen Welt zu umwelt- und entwicklungspolitischen Themen ins Gespräch kommen. Am Donnerstag, 6. August, steht eine Pilgertour an der Oberen Saar auf dem Programm; Treffpunkt: 11 Uhr auf dem Parkplatz im Tiefentalweg in Güdingen (gegenüber „Dehner“), Rückkehr an selber Stelle gegen 17 Uhr.