Kostenpflichtiger Inhalt: Völklinger Polizeibericht : Fenster an Völklinger Kirche eingeworfen

Völklingen-Fürstenhausen Vier Fensterscheiben der katholischen Kirche „Schmerzhafte Mutter" in der Straße an der Marienkirche haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 14. April, eingeworfen. Das teilte die Polizei mit.