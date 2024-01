Felsblock macht dicke Probleme Felsblock sorgt noch länger für Straßensperrung

Jeder Anker hält 20 Tonnen, davon gibt es einige. Auch Sicherungsseile für die Arbeiter selbst und ein Fangnetz, falls einer der Arbeiter abrutscht, wurden montiert. Zweites Problem: der Fußweg ist für die schweren Geräte zu schmal. Selbst bei einem Minibagger besteht Absturzgefahr. Die Arbeiter rechnen daher mit sehr viel Handarbeit, wie sie vor Ort berichten. Der Felsblock sei mit mindestens 60 Tonnen Gewicht berechnet worden, nochmal so viel Geröll müsse abgefahren werden, das sich beim Felssturz vor allem zwischen dem Felsblock und der Felswand gelöst habe. Mehrere querliegende Bäume wurden beseitigt, auch hier muss das Holz aus den Felsenwegen herausgetragen werden. Die Arbeiter hoffen noch, dass sie eine motorbetriebene Karre nutzen können, sagen aber auch, dass Schubkarreneinsatz mit Muskelkraft denkbar sei. Einfach die Steilwand runterwerfen, könne man das Material nicht und liegenbleiben könne es auch nicht, da es den Felsenweg als Fußweg versperre und die weiteren Hangsicherungsarbeiten erheblich behindere. Schließlich sehe man in dem Hang weitere Risse und Spalten mit bloßem Auge. Über Kernbohrungen müsse die Wand erforscht werden. Nur so seien dauerhafte Sicherungsmaßnahmen möglich.