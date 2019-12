Umweltbundesamt : Feinstaub-Wert in Saarbrücken an zwölf Tagen zu hoch

Saarbrücken Die Feinstaub-Belastung hat in der Saarbrücker Innenstadt 2019 an zwölf Tagen den Grenzwert überschritten. Wie aus einer Übersicht des Umweltbundesamts hervorgeht, wurde der Wert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Saarland sonst nur an maximal einem Tag überschritten – in Burbach, Fraulautern und Ottweiler.