Feinem Essen auf der Spur Warum wir keinen Lachs mehr essen sollten

Zu den Empfehlungen für gesunde und ausgewogene Ernährung gehört fast immer Fisch, regelmäßiger Fischkonsum. Am besten sei Lachs, besonders wegen der wichtigen ungesättigten Fettsäuren, die das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko mindern – so hörte ich es in dem Vortrag eines Kardiologen. Selbstverständlich solle der Lachs aus Wildfang stammen, betonte er.