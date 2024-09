Gastro-Experte Der leckerste Speisepilz der Welt

Im waldreichen Norditalien liegt das Dorf Sassello. Es gilt als ein Zentrum der „Steinpilzwirtschaft“ Liguriens. Im dortigen Dorflädchen riecht es nach Wald und Pilzen, den Porcini. Die Auswahl ist paradiesisch: getrocknet in Säckchen, eingelegt in Essig oder Olivenöl. Während der Saison liegen jeden Tag Prachtexemplare in der Auslage. Diese Fruchtkörper wachsen aus riesigen Geflechten feiner Fasern, den sogenannten Myzelien.