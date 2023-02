Pilotprojekt für Saarbrücken : „Die Zeit für eine gute Lösung läuft davon“

Noch ist völlig unklar, ob das Gebäude des Evangelischen Stadtkrankenhauses nach der Schließung Ende März verkauft oder vermietet werden soll. Die FDP-Stadtratsfraktion hat angeregt, ein Medizinisches Versorgungszentrum anzusiedeln. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die FDP-Stadtratsfraktion favorisiert als Nachfolger des Evangelischen Stadtkrankenhauses ein Medizinisches Versorgungszentrum. Ambulante Behandlungen würden den Schwerpunkt bilden. Notfallversorgung und Intensivmedizin gäbe es nicht mehr an diesem Standort.

Die FDP-Fraktion im Saarbrücker Stadtrat sieht keine Chance mehr für einen Weiterbetrieb des Evangelischen Stadtkrankenhauses (EVK) als Akutkrankenhaus, hat aber Ideen für eine Nachfolgelösung. „Da nach Aussage des Oberbürgermeisters Conradt das Klinikum Winterberg nicht in der Lage ist, einen zweiten Standort in der Innenstadt zu betreiben, sollte der saarländische Gesundheitsminister Jung die Initiative ergreifen“, sagt Dr. Helmut Isringhaus, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP Saar und FDP-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat von Saarbrücken. „Ich schlage vor, dass der Gesundheitsminister endlich die Umwandlung des EVK im Rahmen eines Pilotprojektes für Saarbrücken und das Saarland zu seiner Aufgabe machen sollte. Das kostet zwar Geld, das aber wesentlich besser angelegt ist als mancher halbherzige Investitionszuschuss zu einem anderen Krankenhausprojekt.“

Ansiedlung von Ärzten aus verschiedenen Fachbereichen

Isringhaus favorisiert ein fachübergreifendes Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). „Hier könnten sich Ärzte aus verschiedenen Fachbereichen ansiedeln, die sich gegenseitig unterstützen. Beispielsweise könnte ein Arzt, der derzeit anderswo in Saarbrücken eine Einzelpraxis betreibt, ins MVZ wechseln. Bei Bedarf könnte er im Rahmen eines Kooperationsvertrags seine Patienten sofort zu seinen benachbarten Kollegen schicken. Überweisungen und lange Wartezeiten blieben den Patienten erspart.“

Dr. Helmut Isringhaus ist Vorsizender der FDP-Fraktion im Stadtrat Saarbrücken. Foto: FDP/BeckerBredel

Ein MVZ kann von den Ärzten, die sich dort ansiedeln wollen, selbst gegründet werden, es können aber auch Krankenhausträger und andere Investoren als Betreiber einsteigen. In diesem Fall wären die Ärzte Angestellte. Isringhaus erkennt in einer solchen Lösung durchaus Vorteile. „Sie ermöglicht flexible Arbeitszeitmodelle und erleichtert es, Nachfolger für Ärzte zu finden, die in den Ruhestand gehen.“ Viele junge Mediziner scheuen das wirtschaftliche und finanzielle Risiko, eine eigene Praxis zu betreiben, in einem Angestelltenverhältnis sehen sie mehr Sicherheit und bekommen ein festes Gehalt bei vertraglich festgelegten Arbeitszeiten.

Isringhaus weist darauf hin, dass die Kreuznacher Diakonie noch kurz vor der Entscheidung, das EVK zu schließen, bestrebt war, ein Medizinisches Versorgungszentrum zu gründen. „Die Verträge mit den beteiligten Ärzten waren unterschriftsreif. Dann wurde kurzfristig anders entschieden. Es wäre sehr zu bedauern, wenn dieser Gesundheitsstandort mitten in der Stadt geschlossen würde“, sagt der FDP-Gesundheitsexperte. „Die von Bundesgesundheitsminister Lauterbach angekündigte Krankenhausreform bietet nämlich die Möglichkeit, eine medizinische Versorgung zu etablieren, bei der ambulante Behandlungen den Schwerpunkt bilden, bei Bedarf aber auch eine kurze stationäre Betreuung über Nacht möglich ist. Jedoch gibt es keine Notfallversorgung und keine Intensivmedizin mehr. Dazu müssen die Patienten in die nahe gelegenen, dafür ausgestatteten Kliniken gebracht werden.“ Bei einer Nachfolgelösung am EVK in etwas größerem Stil könnten sogar niedergelassene Ärzte aus der Umgebung in neuen MVZ Operationen anbieten und dazu einige Betten belegen.

Was geschieht mit dem EVK-Gebäude?

Allerdings ist derzeit noch völlig unklar, was mit dem EVK-Gebäude geschieht. „Das Ganze scheint juristisch kompliziert zu sein“, sagt Isringhaus. „Ich kenne die Verträge nicht, die die Evangelische Kirchengemeinde St. Johann mit der Kreuznacher Diakonie abgeschlossen hat. Bisher wurde die Frage noch nicht beantwortet, ob das EVK-Gebäude verkauft oder vermietet werden soll.“

Eine Lösung, bei der die Kreuznacher Diakonie weiterhin eine tragende Rolle spielt, stößt bei Isringhaus auf wenig Gegenliebe. „Die Diakonie darf nicht auch noch finanziell für ihr Unvermögen belohnt werden. Im Einvernehmen mit der Evangelischen Kirchengemeinde muss eine neue Trägergesellschaft gegründet werden, die zusammen mit einer Managementgesellschaft und den beteiligten Mitarbeitern, Ärzten, Kassenärztlicher Vereinigung und Kostenträgern ein modernes und beispielhaftes intersektorales Gesundheitszentrum auf die Schiene bringt. Gesundheitsminister Jung und der Saarbrücker Sozialdezernent Tobias Raab sollten diese Option bald besprechen. Die Zeit für eine gute Lösung läuft davon.“

