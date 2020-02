Kommunalpolitik : Stadtrat wählt Raab in die Rathaus-Chefetage

Der Vorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion, Helmut Isringhaus, links, gehörte zu den ersten Stadtverordneten, die Tobis Raab zur Wahl gratulierten. Er setzte sich deutlich gegen die Kandidaten von SPD und Linken durch. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken FDP-Politiker tritt im Sommer das Amt des Saarbrücker Dezernenten für Wirtschaft, Soziales und Digitalisierung an.



Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte

Wenn es um Wahlen geht, sagte Tobias Raab in der Stimmen-Auszähl-Pause, wisse man ja nie. Man habe ja schon Pferde vor der Apotheke... Na ja, eigentlich müsse alles klar sein. Wenn selbst der Linken-Stadtverordnete Willi Edelbluth erzählt, dass er trotz einer Erkältung in den Stadtrat gekommen ist, um einen FDP-Mann zu wählen, was solle da noch schiefgehen.

Nichts ging schief, zumindest nicht aus Sicht des 37 Jahre alten Juristen Raab und der Mehrheitskoalition von CDU, Grünen und FDP, die ihn als ihren gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Saarbrücker Dezernenten für Wirtschaft, Soziales und Digitalisierung nominiert hatte. 58 der 63 Stadtverordneten waren anwesend und haben gewählt. 37 gaben Raab ihre Stimme. 17 votierten für die von der SPD aufgestellte Kandidatin Esther Rippel, drei für den noch bis Sommer amtierenden Dezernenten Harald Schindel (Linke). Eine Stimme war ungültig.

Schindel sei erkrankt, er könne daher nicht an der Sitzung teilnehmen, teilte Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) zu Beginn der Stadtratssitzung in der Saarbrücker Congresshalle mit. Die Wahl war aber offensichtlich so wichtig, dass der saarländische Finanzminister und CDU-Kreisvorsitzende Peter Strobel sie von den Besucherplätzen aus verfolgte.

Im Dezember hatte die Koalition die erste Personalentscheidung souverän durch den Stadtrat gebracht. 36 der damals 59 anwesenden Stadtverordneten wählten Barbara Meyer-Gluche zur Bürgermeisterin und Finanzdezernentin. Nun also 37 Stimmen für Raab. Die sogenannte Jamaika-Koalitin verfügt über 34 Stimmen, wobei auch nicht alle Stadtverordneten der Koalition anwesend waren. Tobias Raab sei „fachlich und charakterlich“ geeignet wie kaum ein anderer. Er sei „ein Kämpfer“ und habe auch bisher als Stadtverordneter „sachorientiert über Parteigrenzen hinaus“ gearbeitet, begründete der CDU-Fraktionsvorsitzende Sascha Zehner die Entscheidung der Koalition für Raab. Raab ist Rechtsanwalt in einer Saarbrücker Kanzlei, beschäftigt sich als Jurist unter anderem mit Digitalisierung und Datenschutz, ist seit elf Jahren ehrenamtlich in der Kommunalpolitik - zunächst im Bezirksrat Dudweiler, seit 2014 im Stadtrat der Landeshauptstadt.

Heike Müller (FDP) ist für Tobias Raab in den Saarbrücker Stadtrat nachgerückt. Foto: Becker&Bredel. Foto: BeckerBredel

Die Stadtverordnete Esther Rippel trat für die SPD gegen Tobias Raab an. Foto: Becker&Bredel. Foto: BeckerBredel

Der amtierende Dezernent Harald Schindel (Linke) stellte sich in Abwesenheit nochmals zur Wahl. Archivfoto: Becker&Bredel. Foto: BeckerBredel