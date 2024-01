„Ein hilfloser Versuch“ FDP zweifelt an Expertenrat von Gesundheitsminister Jung

Die FDP Saar plädiert für eine gemeinsame Medizinstrategie in der saarländischen Hauptstadtregion. Dafür sollten sich neben der in Saarbrücken ansässigen Kassenärztlichen Vereinigung das Winterberg-Klinikum, das Caritas-Klinikum Rastpfuhl, die SHG-Kliniken Völklingen und Sonnenberg sowie die Knappschaftskliniken in Sulzbach und Püttlingen an einen Tisch setzen. Dazu erklärt der gesundheitspolitische Sprecher der FDP Saar und Vorsitzende der FDP-Fraktion im Saarbrücker Stadtrat, Dr. Helmut Isringhaus: „Die Situation in der stationären und ambulanten Behandlung erfordert es, dass Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte zusammenarbeiten und regionale Versorgungsnetzwerke bilden. Dabei müssen jedoch die Trägervielfalt im Krankenhausbereich und der Leistungsqualitätswettbewerb erhalten bleiben. Nur eine freiwillige Kooperation mit Analyse der Stärken und Schwächen ist dabei erfolgversprechend.“