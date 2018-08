FDP gegen Bebauung am Triller

„Zum einen wird damit innerstädtisches Grün an einer Stelle zerstört, wo keine ausreichenden Alternativen vorhanden sind. Unserer Ansicht nach ist es auch äußerst fraglich, ob sich die neue Wohnbebauung in die Umgebung einfügt oder nicht die Maßstäbe der umliegenden Gebäude übersteigt. Abgesehen davon, wäre durch die Bebauung der alte Baumbestand in Gefahr.“

„Zwar hat die Verwaltung konkrete Bemühungen unternommen, um allen Interessen gerecht zu werden, dennoch haben wir starke Zweifel daran, dass es sich bei diesem Bebauungsplan um eine ausgewogene und interessengerechte Lösung handelt“, so Raab weiter. Zudem würden während der langwährenden Bauphase die Anwohner des Trillerweges und der Spichererbergstraße stark beeinträchtigt werden. „Dies ist bei Baustellen immer der Fall, darf in der Interessenabwägung aber nicht unter den Tisch fallen. Betroffen wären auch die Anwohner der umliegenden Straßen. Neben dem Lärmschutz befürchten wir auch Schäden am Altbaubestand. Auch wenn hier eine finanzielle Entschädigung garantiert würde, kommen wir zum Ergebnis, dass dieses Projekt deutlich mehr Nach- als Vorteile bringt“, so Raab.