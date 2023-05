Verpasster Aufstieg in Liga zwei Enttäuschung bei FCS-Fans nach dem Spiel groß

Martin Winkel ist sehr enttäuscht über die Niederlage. Er ist frustriert vom Ergebnis: „Wir hatten uns schon gefreut, doch dann hat Dortmund II seinen Sieg aus der Hand gegeben. So kurz vor Schluss noch zwei Tore zu kassieren, darf eigentlich nicht passieren.“ Im Gegensatz dazu ist die Stimmung im Fanclub blau schwarz 13 aus Dillingen-Pachten ausgelassen. „Wir freuen uns auf die nächste Saison. Dann haben wir wieder eine Chance auf den Aufstieg. Uns ist es egal ob wir in der dritten Liga spielen oder in der fünften. Wir werden uns die Spiele immer angucken. Wir sind stolz auf unseren Verein und die vergangene Saison“, so Walter Hermes. Er war bei jedem Heimspiel und Auswärtsspiel der Mannschaft dabei: „Es ist toll den Zusammenhalt und die Treue der Fans zu spüren. Selbst in anderen Städten sind immer viele FCS-Fans dabei, um die Spieler zu unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich.“ Seine Frau Ruth Hermes freute sich besonders über die Stimmung im Stadion: „Ich habe 90 Minuten durchgehend gesungen und angefeuert. Es war wirklich ein tolles Gefühl mit tausenden Fans so verbunden zu sein.“