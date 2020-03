Nach DFB Pokal-Spiel : FCS-Fans sorgen für Großeinsatz der Polizei

(Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Saarbrücken Nach dem DFB-Pokal-Viertelfinale des 1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf am Dienstagabend in Völklingen haben FCS-Fans in der Nacht für Ruhestörungen gesorgt.