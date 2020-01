Serie Menschen im Regionalverband : Bübinger Fastnachter liebt Blau-Schwarz

Bübingen Die Farben stehen für den 1. FCS als Lieblingsverein von Uwe Petry. Und den Fastnachtsverein, den er gründete.

Für Stefan Petry geht die närrische Jahreszeit jetzt in die schönste Phase. Eine durchaus außergewöhnliche Rolle spielt der Fastnachtsverein „Blau Schwarz – Die Saarlänner“, in dem Petry mitmacht. Der Ur-Bliesransbacher, mittlerweile in Bübingen daheim, gründete den Verein vor fünf Jahren mit 18 Mitstreitern. „Wir haben kein eigenes Zuhause. Wir veranstalten dort Kappensitzungen, wo es keine Fastnachtsvereine gibt. Der Erfolg gibt uns Recht“, sagt Petry, der Vorsitzende der Saarlänner.

Der Nomaden-Verein füllte in den vergangenen Jahren das Dorfgemeinschaftshaus in Habkirchen. Seit „Die Saarlänner“ in Habkirchen aktiv sind, blüht in dem kleinen Ort im Bliesgau die Fastnacht wieder auf. „In Habkirchen war die Samstagssitzung in nur 20 Minuten ausverkauft. Wenig später war auch die Freitagssitzung ausverkauft“, sagt Petry.