Relegation Der FC Kandil Saarbrücken II feiert den Aufstieg

Iskender Cetin brachte die Saarbrücker in der 44. Minute in Führung. Houssam Ouakid erhöhte in der 72. Minute auf 2:0. Moussa Hamedi-Salah sorgte in der 80. Minute für den Endstand. Die Partie fand auf dem Sportplatz auf der Röchling-Höhe statt. Dieser ist sowohl die Heimspielstätte von Kandil als auch die des SV Hermann-Röchling-Höhe, der Vizemeister in der Kreisliga A Köllertal/Warndt hinter dem SV Röchling Völklingen geworden war.