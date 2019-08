Serie Menschen im Regionalverband : Fastnachter fiebern der Kirmes entgegen

Carmen Kurth-Nagel (2.v.r.) ist stolz auf die tatkräftigen Helfer im Dudweiler Carneval Club. Foto: Stefan Bohlander

Dudweiler Der Geschäftsführerin des Dudweiler Carneval Clubs, Carmen Kurth-Nagel, und ihrem Team arbeitsreiche Tage bevor.

Wenn am Samstag, 24. August, die Kirmes in Dudweiler beginnt, sorgt ein Verein mit dafür, dass das Programm am Alten Markt reibungslos über die Bühne geht, der Dudweiler Carneval Club (DCC). Die Mitglieder des vor 62 Jahren gegründeten Vereins haben viel zu tun, damit alles an Ort und Stelle ist: die Utensilien für das Kinderschminken, die Cocktailbar, das Essen inklusive Food Truck. Ganz zu schweigen von der Organisation der Auftritte und Vorführungen.

Carmen Kurth-Nagel ist immer dabei. Sie hält dem Verein seit etwa 18 Jahren die Treue. Seit sich ihre Tochter für die Minigarde anmeldete, macht auch Kurth-Nagel mit. Sie beteiligte sich bei den Hupfdohlen-Tänzerinnen.

Dudweiler Kirmes Die Kirmes in Dudweiler dauert von Freitag bis Dienstag, 23. bis 27. August. Fahr-, Aktions- und Verkaufsgeschäfte gibt es auf dem Dudoplatz und dem Alten Markt. Das Kirmessingens zur Einstimmung ist am Freitag ab 18 Uhr im Bürgerhaus. Kirmeseröffnung ist am Samstag um 16.30 Uhr auf dem Dudoplatz. Bezirksbürgermeister Ralf-Peter Fritz sticht mit der Weinprinzessin aus der Patengemeinde Duttweiler/Pfalz, Jil Gehrmann, ein Fass Wein an. Auf dem Alten Markt unterhält ab 17 Uhr die Bläserklasse der Gemeinschaftsschule Sulzbachtal.

Vor vier Jahren lud sie sich noch mehr Verantwortung für den Verein auf. Seitdem ist sie DCC-Geschäftsführerin und Organisationsleiterin. Sie leitet und trainiert außerdem die Junggarde, die Mariechen und die Showtanzgruppe.

Langweilig werde es ihr also nicht, fügt sie schmunzelnd hinzu. Die Liebe führte die aus dem Spreewald in Brandenburg stammende 47-Jährige vor etwa 20 Jahren nach Dudweiler. Ihre Liebe, das ist ihr Mann Franz Kurth – zugleich Präsident des DCC. Da prallen mitunter Ansichten aufeinander oder, wie sie es ebenso diplomatisch wie augenzwinkernd ausdrückt: „Man ist nicht immer einer Meinung.“ Ihre Tochter ist mittlerweile Tanzmariechen, Schriftführerin und Trainerin der Großen Garde. Ihr Sohn ist ebenfalls engagiert: Er tanzt in der Jugendgarde.

Ihre langjährige Erfahrung in der Gastronomie – derzeit ist sie bei einem großen Warenhaus in Güdingen angestellt – hilft Carmen Kurth-Nagel, die herausfordernden Feste zu meistern.

Wobei sie betont: „Die Kirmes ist das wichtigste Geschäft für uns.“ Denn die Feiern, an denen sich der DCC beteiligt, unter anderem das Frühlingsfest, seien die einzige Einnahmequelle des Vereins. Mit den Einnahmen finanziere der DCC neue Technik oder Kostüme – immer in Absprache mit der Schatzmeisterin Christina Schneider.