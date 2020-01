Kostenpflichtiger Inhalt: Aufregung bei Facebook : Fastnachter aus Ensheim empört mit Geschichte über „Negermama“

In Ensheim verkleidet man sich an Fastnacht als „Aldi“, als „hässliche Alte“ – ein Text über ein Frauenkostüm sorgt nun für Ärger. Foto: BeckerBredel/bub/fb

Ensheim Ein Fastnachter aus Ensheim sorgt für Empörung bei Facebook. Er dachte sich eine Geschichte über eine „Negermama“ aus, die im „geklauten Tretboot“ nach Europa flüchtet – und sieht sich nun missverstanden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Fuchs Redakteur im Team Landespolitik/Region/Kultur

Frauen haben es bei der Fastnacht in Ensheim nicht immer leicht. In dem Stadtteil von Saarbrücken verkleidet man sich in der Narrenzeit traditionell als „Aldi“, „als hässliche Alte“, wie in einem Ortsführer nachzulesen ist. Nun sorgt ein rustikales Kostüm für Aufregung, das im Sessionsheft des Karnevalsvereins Ensemmer Aldi abgedruckt ist. Zu sehen ist die „Neechamomme“ („Negermama“) – so steht es in Mundart daneben.

Für das Sessionsheft des Karnevalsvereins Ensemmer Aldi hat Robert Selzer sich eine Geschichte über die „Negermama“ ausgedacht. Seit dem Wochenende verbreitet sich sein Text über Facebook, er stößt auf Unverständnis und heftige Kritik. Selzer sagt: „Mir liegt es fern, jemanden zu beleidigen.“ Er sieht sich am Pranger: „Ich werde jetzt als der Allerletzte hingestellt.“

Worüber schreibt der Fastnachter? Über die „Afrigohnerin mem Bobbelche“, die er im vergangenen Jahr im Dorf gesichtet habe. Es geht also, auf Hochdeutsch, um die „Afrikanerin mit dem Baby“, ergänzt um den Hinweis: „Neger darf man ja nicht mehr sagen“.

Es sei eine „fiktive Story, ein bisschen Unterhaltung“, sagt Selzer. Aus dem Dialekt übersetzt liest sich die ausgedachte Fluchtgeschichte über die „Frau us Afriga“ so: „Sie ist, glaube ich, mit einem geklauten Tretboot übers Mittelmeer gekommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe.“ Selzer fabuliert über Beinkrämpfe auf dem Wasser, hohe Wellen, Sturm. Macht sich da ein Fastnachter über Flüchtlingsschicksale im Mittelmeer lustig?

So sieht es eine Frau aus Eschringen. Sie entdeckte das Sessionsheft beim Bäcker. Zunächst habe sie sich darüber „sehr gefreut“, bis sie den Text über die Geflüchtete entdeckte. Schon die Überschrift sei „furchtbar“, schreibt sei auf Facebook: „Der Abschnitt über die Flucht übers Mittelmeer war dann an Geschmacklosigkeit und Zynismus nicht zu überbieten.“ In den Kommentaren erfährt die Frau ganz überwiegend Zustimmung.

„Es war absolut nichts negativ gemeint“, sagt Selzer, nicht im Geringsten sei er „rechts angehaucht“, verteidigt er sich: „Ich freue mich über jeden, der die Flucht übers Mittelmeer schafft.“ Er habe über jemanden schreiben wollen, der „erfolgreich nach Europa“ gekommen, bei der Fastnacht sofort „integriert“ sei, sagt er. Selzer betont, dass sich seine Familie für Kinder im Ausland und für Geflüchtete engagiert habe.