Körper reinigen : So gut kann sich ein leerer Magen anfühlen – diese Fasten-Kuren gibt es

Heilfasten, Basenkur, Saftkur. Die Palette an Fastenkuren ist lang, beliebt und kann sogar gut gegen die Erkältungszeit helfen. Foto: dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert

Fasten kann nicht nur zum besseren Hautbild oder zum Abnehmen beitragen, sondern unterstützt auch die körperliche Gesundheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabelle Schmitt

Tage- oder wochenlang keine feste Nahrung zu sich nehmen. Für alle, die es noch nie ausprobiert haben, kann diese Vorstellung einschüchternd sein. Das ist zunächst verständlich. „Nach kurzer Zeit merken die Teilnehmer jedoch oft, dass das gefürchtete Hungergefühl die meiste Zeit ausbleibt“, erklärt Jan Schiffmann, vom Kur- und Gesundheitshotel Schiffmann. Das Hotel in Mühlheim bietet seit vielen Jahren Fastenkuren und -urlaube an. Die Gäste können dort je nach Vorliebe zwischen Basenfasten, Saftkuren und anderen Methoden wählen.

Kur- und Gesundheitshotel Schiffmann bietet Rundumbetreuung

Das Kurprogramm enthält zusätzlich einen Ernährungsplan und verschiedene Sportangebote. Mitunter auch das Fastenwandern. „Gegründet wurde das Hotel unter anderem durch den damaligen Mangel an Fastenangeboten. Neben Kloster und Fastenkliniken gab es kaum Alternativen, um bei einer Fastenkur professionell unterstützt zu werden.“ So sei die Idee entstanden, „mit den Annehmlichkeiten eines Urlaubs die Fastenwoche für Gäste angenehmer zu gestalten und eine Rundumbetreuung anzubieten“.

Beim Fasten muss man das ein oder andere beachten. „Es macht daher Sinn, beim ersten Mal das ganze mit einer Betreuung anzugehen“, erklärt Schiffmann. Wer es für sich alleine zu Hause ausprobieren wolle, dem empfiehlt er Fachliteratur. „Es gibt einige Lektüren, die ich sehr empfehlen kann.“

Fasten: Absinken des Blutdrucks und Förderung des Immunsystems

Das Fasten an sich bietet eine Menge ganzheitlicher Vorteile. „Es gibt dem Körper die Gelegenheit, abzuschalten und einfach mal zu regenerieren. Durch den Verzicht auf feste Nahrung stellt der Körper vorübergehend auf Ernährung von innen um. Der Darm kommt zur Ruhe und kann sich von Altlasten befreien, was sehr gesund ist.“ Dabei könne es sich auch um verbliebene Rückstände von Medikamenten, wie beispielsweise Antibiotika oder Cortison, handeln. Auch der Gewichtsverlust sei für viele eine Motivation, soll jedoch nur als angenehmer Nebeneffekt zu verstehen sein. Das Absinken des Blutdrucks und die Förderung des Immunsystems seien jedoch langfristige Erfolge.

Nicht zu unterschätzen sei während einer Fastenwoche die regelmäßige Bewegung. Yoga, Frühsport, lange Spaziergänge oder Fastenwandern. Hauptsache, der Kreislauf kommt in Schwung. Denn auch wenn es beim Fasten darum geht zu entschleunigen, sei es wichtig, den Stoffwechsel und das Herz-Kreislaufsystem weiterhin anzukurbeln. „Nur so kann der Körper aktiv entgiften und alte Ablagerungen loswerden“, erklärt Schiffmann. Auch wenn während der Fastenwoche durchaus Phasen entstehen können, in denen man sich mal schlapper fühle. Dann laute die Devise: einen Gang zurückschalten und den Spaziergang oder die Wanderung etwas kleiner gestalten oder einen Traubenzucker mitnehmen.

Info Fasten- Angebote in anderen Regionen Neben dem Kurhotel in Mühlheim bieten auch andere Regionen Fastenkuren und -wochen an. Fasten im Kloster Rehlingen beinhaltet etwa geführte Meditationen und tägliche Wanderungen zwischen zehn und zwölf Kilometern. Im Gesundheitspark Trier wird der Fokus auf wöchentliche Beratungen gelegt, die den Fastenprozess unterstützen sollen.

Immer mehr jüngere Menschen wollen fasten

Die gesundheitliche Wirkung des Fastens spricht immer mehr Menschen und Altersgruppen an. „In den letzten Jahren ist der Altersdurchschnitt unserer Gäste merklich gesunken. In einer durchschnittlichen Fastengruppe sind von 35 bis 60 Jahre alle vertreten.“ Wie man sich auf eine Fastenwoche vorbereitet, sei jedem selbst überlassen. Ein paar hilfreiche Tipps seien jedoch der Verzicht auf Kaffee, Nikotin und andere Suchtmittel, genauso wie auf fettiges und zuckerhaltiges Essen in den Tagen vor Kurbeginn.

Die Umstellung von Hauptmahlzeiten auf mehrere kleine Portionen am Tag bereite den Körper ebenfalls gut vor. Und auch im Anschluss an die Fastentage sei es sinnvoll, sich auf diese Weise zu ernähren. „Der Körper braucht einen seichten Ein- und Ausstieg“, sagt Schiffmann. Das biete die Gelegenheit, kleine, gesündere Veränderungen auch in den Alltag mitzunehmen.

(bel)