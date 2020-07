Studie : Fast jedes fünfte Kind im Saarland in Familie mit Hartz IV

Die Schatten einer erwachsenen Person und eines Kindes sind zu sehen. Foto: Matthias Hiekel/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken/Gütersloh Fast jedes fünfte Kind im Saarland lebt in einer Familie, die auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen ist. Ihr Anteil stieg in den vergangenen fünf Jahren von 16,4 auf 19,1 Prozent, wie aus einer am Mittwoch von der Bertelsmann Stiftung veröffentlichten Studie hervorgeht.

Dies ist der höchste Wert der Flächenländer in Deutschland; der Bundesdurchschnitt liegt bei 13,8 Prozent.