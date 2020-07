Wenig los in den Ferien : Fast jede zweite Jugendfreizeit fällt aus

Wenig los in den Ferien

In diesem Jahr gibt es im Saarland rund 300 Kinder- und Jugendfreizeit-Angebote, wie diese Freizeit aus früheren Tagen in Kirkel. Der Landesjugendring hat auf seiner Webseite eine Übersicht der Veranstaltungen erstellt. Foto: Wolfgang Henn

Saarbrücken Hygienevorschriften und fehlende finanzielle Förderung stellen private Träger vor Probleme. Das Angebot im Saarland ist massiv geschrumpft.

Es sind schlechte Zeiten für Kinder und Jugendliche: Wegen der Corona-Pandemie wurden Schulen geschlossen, Sportvereine konnten keinen regulären Trainingsbetrieb anbieten, Urlaubsreisen mit den Eltern sind nur eingeschränkt möglich. Und jetzt fallen auch noch Angebote bei den Kinder- und Jugendfreizeiten weg. Etwa die Hälfte aller Veranstaltungen, schätzt Georg Vogel vom Landesjugendring Saar, fällt dieses Jahr ins Wasser. „Der Aufwand und die Verantwortung ist für die Ehrenamtler zu groß.“ Neben der pädagogischen Planung, der Aufsichtspflicht, den Kinderschutzbestimmungen und den üblichen organisatorischen Aufgaben kommen in diesem Jahr noch umfangreiche Hygienebestimmungen hinzu, die es einzuhalten gilt.

Ebenso problematisch sind die Einnahmeausfälle, die insbesondere die freien Träger in den vergangenen Monaten hinnehmen mussten. Laut Angaben des Landesjugendrings reichten die derzeitigen Förderungen der kommunalen Jugendämter nicht aus, um „Freizeitmaßnahmen defizitfrei durchzuführen“. Gegensteuern könnten die Träger nur, indem sie die Teilnahmegebühren erhöhen. Das wiederum schließe „einen Teil der Kinder und Jugendlichen von den Angeboten“ aus. Damit sei einerseits deren Sinn verfehlt, andererseits entfielen abermals notwendige Einnahmen.

Zwar hat die Landesregierung ihren Fördersatz wegen der Corona-Pandemie bereits massiv erhöht – um geschlagene sieben Euro auf 8,68 Euro pro Tag und Teilnehmer – dennoch sind die Kassen leer. Ein weiterer Teil der staatlich finanzierten Förderung kommt von den Landkreisen und ist uneinheitlich organisiert. Die Förderbeträge schwanken je nach Landkreis zwischen rund 2,50 Euro und zehn Euro pro Tag und Teilnehmer. Spitzenreiter ist hier der Regionalverband Saarbrücken, der die Förderung unlängst aufgestockt hat. „Wir sind wirklich froh, dass die das gemacht haben“, sagt Vogel. Dennoch komme man unterm Strich auf eine maximale Fördersumme von 18,68 Euro pro Tag und Person. Völlig ausreichend bei Tagesveranstaltungen, zu wenig jedoch etwa bei Zeltlagern oder mehrtägigen Fahrten mit Übernachtungen in Jugendherbergen. „Das kann schon mal 40 Euro am Tag kosten“, sagt Vogel. Den Differenzbetrag müssen Eltern aufbringen. Ein schöner Batzen Geld für diejenigen, an die sich die Angebote richten. „Wir wollen vor allem die mitnehmen, bei denen das Geld nicht locker sitzt“, sagt Vogel.