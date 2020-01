Bahnverkehr : ICEs zwischen Saarbrücken und Paris fahren wieder

Saarbrücken Am Montag (13. Januar) soll auf der ICE/TGV-Strecke von Saarbrücken nach Paris wieder Normalität einkehren.

Nach mehrwöchigen Streiks in Frankreich wegen der Rentenreform soll am Montag auf der ICE/TGV-Strecke von Saarbrücken nach Paris wieder Normalität einkehren. Wie die Bahn mitteilte, fahren am Montag die meisten Züge auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke wieder planmäßig – mit zwei Ausnahmen: Der ICE, der um 20.57 Uhr aus Paris kommend Saarbrücken erreichen sollte, fällt ebenso aus wie der ICE nach Paris um 21.01 Uhr.