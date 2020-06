Saarbrücken Fast 3000 Menschen haben am Samstagnachmittag vor der Saarbrücker Congresshalle gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Nach der Kundgebung zogen mehrere Menschen spontan durch die Saarbrücker Innenstadt. Dabei kam es zu einem Zwischenfall vor der Europa-Galerie.

Mit wenigen Hunderten Teilnehmer hatte die Veranstalterin im Vorfeld gerechnet. Fast 3000 Menschen kamen am Ende am Samstagnachmittag tatsächlich vor der Congresshalle in Saarbrücken zusammen, um gegen Rassismus und rassistisch motivierte Polizeigewalt zu demonstrieren. Anlass für die Kundgebung war der gewaltsame Tod des US-Amerikaners George Floyd, der Ende Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben kam.