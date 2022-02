Fasching 2022 : Ferien, Bräuche, Umzüge, Corona – alle Infos rund um Fastnacht

Fastnacht 2022: So manche Narrenkappe wird dieses Jahr an Rosenmontag vermutlich im Schrank bleiben. Foto: dpa/Daniel Peter

Narren und Jecken lieben Karneval beziehungsweise Fasching. Im Saarland wird indes Fastnacht gefeiert. Welche Termine gibt es für 2022 zu beachten? Finden Umzüge am Rosenmontag statt? Und was hat es mit den ganzen Bräuchen und Traditionen auf sich? Die wichtigsten Infos und Daten zusammengefasst.

Seit dem 11.11 ist sie wieder im Gange, die fünfte Jahreszeit. Karneval, Fastnacht, Faasend, Fasching – es gibt viele Begriffe, gefeiert wird aber immer aus dem gleichen Grund: die Welt einmal Kopf stehen zu lassen. Dieses Jahr spielen sich die wichtigsten Tage vom 24. Februar bis zum 2. März ab.

Karneval 2022: Termin, Fakten und Datum im Überblick

Gestartet wird wie jedes Jahr mit dem fetten Donnerstag, auch Altweiberfastnacht genannt, der diesmal auf den 24. Februar fällt.

Am Rosenmontag, in der Woche darauf (28.02.2022) stehen die traditionellen Umzüge im Mittelpunkt. In einigen Orten finden diese auch noch am Folgetag statt.

Mit dem Aschermittwoch, am 2. März, findet die Fastnacht dann ihr diesjähriges Ende, bis es am 11.11. wieder aufs Neue beginnt.

Finden die Umzüge am Rosenmontag trotz Corona statt?

Auch in diesem Jahr macht Corona den Karnevalisten wieder einen Strich durch die Rechnung. Einige Umzüge wurden bereits abgesagt, bei anderen wird noch nach einer Alternative gesucht. In Saarbrücken wird der diesjährige Faschingsumzug nicht stattfinden. Der Rosenmontagsumzug in Düsseldorf wurde kurzerhand auf einen anderen Termin verschoben. Statt wie üblich am Rosenmontag (28. Februar) wird er dieses Jahr am 29. Mai stattfinden, mit der Hoffnung auf weniger Corona-Maßnahmen. Auch in der Karnevalshochburg Köln wird sich an die aktuelle Situation angepasst. Der große Umzug am Rosenmontag wird dort nicht stattfinden, wenn Veranstaltungen stattfinden, gelten strenge Corona-Regeln.

Faschingsferien 2022 im Saarland länger als in Rheinland-Pfalz

Glücklicherweise gehört das Saarland zu den vier Bundesländern, die auch um die Faschingstage herum Ferien haben. Im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz mit nur fünf freien Tagen hat das Saarland ganze neun Ferientage in der Faasend-Zeit. Die sogenannten Winterferien beginnen am Montag, den 21. Februar, und enden mit dem Aschermittwoch am 2. März.

Altweiberfastnacht: Ein Tag gehört den Frauen

Weiberfastnacht - auch für diesen Tag gibt es mehrere Bezeichnungen. Weiberfasching, Fetter Donnerstag, Altweiber. Die Liste ist lang, der Gedanke dahinter jedoch immer der Gleiche. An diesem Tag soll die Macht den Frauen gehören. Der Grundgedanke entsteht bereits im Mittelalter. Zu dieser Zeit sind Frauen den Männern gesellschaftlich untergeordnet. Da die Idee des Karnevals jedoch darin besteht, symbolisch in eine neue Rolle zu schlüpfen, sollen die Frauen für einen Tag im Jahr die Macht der Männer übernehmen.

Als Zeichen der Emanzipation wird seitdem der Höhepunkt der Karnevalszeit von den Frauen eingeleitet. Heutzutage einer der wichtigsten Bräuche: das Abschneiden der Krawatte. Die Männer tragen an diesem Tag bewusst eine Krawatte, um sich diese von den Frauen als Zeichen der Untergebung abschneiden zu lassen. Um den Machtverlust der Männer zu entschädigen, gibt es hier und da noch drei „Küsschen“, bevor am Mittag das Rathaus von den Frauen gestürzt wird. Dieses wird in der Regel für die Dauer der Faschingszeit besetzt. Eintritt verschaffen sich die Gruppen meist mit Hilfe des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin, die den Rathausschlüssel dafür zur Verfügung stellen.

Karneval, Fasching, Fastnacht : Herkunft, Bräuche, Traditionen

Der klassische Pirat oder ganz ausgefallen als Ananas auf Beinen - in eine neue Rolle zu schlüpfen gehört an Fasching traditionell dazu. Kostüme sind bei diesem Fest nicht wegzudenken. Doch woher kommt der Brauch des Verkleidens überhaupt?

Schon die Menschen der Antike entdecken ihn vor über 5000 Jahren für sich. Damals steht die Idee des Gleichheitsprinzips während Festen im Vordergrund.

Einfache Arbeiter und Befehlshaber, unerkannt durch Masken und Verkleidungen, stehen für kurze Zeit auf der gleichen Stufe. Die Hierarchie des Alltags wird in dieser Zeit aufgelöst. Arbeiter fühlen sich wie Könige und Herrscher verkleiden sich als arme Bettler. Auch im Mittelalter wurde diese Tradition fortgeführt, hier jedoch mit dem Fokus auf dem Vertreiben des Winters und der bösen Geister. Mit den Jahrhunderten entwickeln sich immer wieder neue Bräuche und auch heute noch gibt es auf der ganzen Welt die unterschiedlichsten Karnevals-Traditionen.

Von Kamellen über Gutzjer bis hin zur Fastenzeit

Das Werfen der Süßigkeiten, auch Gutzjer genannt, von den geschmückten Umzugswagen hat seinen Ursprung ebenfalls vor vielen Jahrhunderten.

Früher wurden karamellisierte Zuckerstücke in die Menge geworfen, daraus entstand der Begriff Kamelle, der sich bis heute in einigen Regionen Deutschlands hält. Im Saarland allerdings wird den Gutzjer die Treue gehalten. Der Brauch ist auf die Fastenzeit zurückzuführen, die direkt nach Aschermittwoch beginnt und erst mit dem Osterfest endet.