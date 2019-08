10. Fantasy- und Mittelaltertage im DFG : Mittelaltertage feiern Zauberergeburtstag

Saarbrücken Eine Schar von Hexen hat sich vor einer Seemuschel versammelt. Mit skeptischem Blick beobachten sie ihre Umgebung. Ein paar Meter weiter entfernt haben es sich ein paar Meerjungfrauen vor einem Tümpel bequem gemacht.

Die Phantasie- und Mittelaltertage zogen in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher in den Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken. 25 000 Besucher bahnten sich nach Veranstalterangaben einen Weg in das Reich der Elfen, Kobolde und Orks. Das Wetter war am Freitag sehr regnerisch, am Samstag sonnig und windig, zum Ausklang am Sonntag regnete es wieder.