Saarbrücken Verhaltene Stimmung vor dem Spiel, danach dann aber Party: Die Fans des 1. FC Saarbrücken ließen sich von der Niederlage die Stimmung nicht verderben. Zu größeren Zwischenfällen kam es laut Polizei nicht.

Dementsprechend verhalten ist die Stimmung gegen 20 Uhr auf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken. Der ist auch längst nicht so gut gefüllt wie sonst bei solchen Gelegenheiten: Die Corona-Auflangen zwingt die Wirte, bei der Bestuhlung die Abstandsregeln einzuhalten, stehend zusehen darf man strenggenommen auch nicht.

Marco (23), Klaus (59), Hendrik (28) und Julian (31) versuchen trotzdem, das Beste aus der Situation zu machen. „Es ist der Traum jedes Fans, sowas mitzuerleben“, meint Marco kurz vor Anpfiff. „Von daher wahnsinnig schade, dass wir nicht ins Stadion können, aber ist wohl besser so. Die Gesundheit geht vor.“ Ob der FC unter solchen Umständen gewinnen kann? „Ich hatte bisher vor jedem Pokalspiel ein Scheiß Gefühl. Heute auch, also gewinnen wir!“

Die vier Fans wären aber auch nicht böse, wenn der Einzug ins Finale verpasst wird. Auch Max (29) aus Saarbrücken stellt klar: „Selbst, wenn wir 5:0 verlieren ist das, was die Mannschaft schon geschafft hat, sensationell.“ Als erster Viertligist überhaupt das Halbfinale des DFB-Pokals zu erreichen – das ist in der Tat eine außergewöhnliche Underdog-Geschichte, der sogar die New York Times einen Bericht widmete. Der Artikel vom vergangenen Montag wird überall auf dem St. Johanner Markt aufgeregt diskutiert. „Eine große Ehre!“ kommentiert Max.