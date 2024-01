Insgesamt kamen 5 000 Euro zusammen Fans des 1. FCS sammeln für Kinderhospiz

In den beiden letzten Wochen des vergangenen Jahres haben der Bliesransbacher Künstler Michael Becker, Fanclubs und Fans des 1. FC Saarbrücken sowie saarländische Unternehmen insgesamt 5 000 Euro gesammelt. Das Geld wurde am vergangenen Mittwoch mit einem symbolischen Scheck an das Kinderhospiz- und Palliativteam Saar übergeben. „Wir sind stolz darauf, dass wir in so kurzer Zeit so viel Geld sammeln konnten und damit wieder etwas Gutes für unsere Kinder tun können“, sagt Michael Becker. Der 56-Jährige hatte die Idee zu der Aktion. Bereits vor zwei Jahren bemalte der Bliesransbacher eine Schaufenster-Puppe in den Farben des 1. FC Saarbrücken und versteigerte diese letztlich für 4 800 Euro. Er spendete das Geld ebenfalls an das Kinderhospiz- und Palliativteam Saar.