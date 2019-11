Heusweiler : Handgemachte Kerzen aus Heusweiler

Heusweiler Das Familien- unternehmen Ditzel fertigt Kerzen nach Kundenwunsch – und variiert Farbe, Gestaltung und Beschriftung.

Es gibt sie noch, auch in unserer Gegend, die eher kleinen Manufakturen in Familienhand, die Nischen gefunden haben und dabei erfolgreich am Markt bestehen können. Ein Beispiel hierfür ist die Firma Kerzen Ditzel in Heusweiler. Als einziges Unternehmen im Regionalverband stellt die Heusweiler Firma Kerzen her.