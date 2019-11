Lebenslanges Lernen : Digitale Bildung für Saarbrücker Senioren

Saarbrücken (red) Die Evangelische Familienbildungsstätte der Diakonie Saar in Saarbrücken unterstützt ältere Menschen auf ihrem Weg in die digitale Welt. Ab sofort ist sie einer der Standorte des bundesweiten Programms „Digital Kompass“.

Die Verbraucherreferentin des Programms, Sabine Wolf, dankte dem Team der Evangelischen Familienbildungsstätte zur Eröffnung für ihr Engagement im Bereich der digitalen Bildung. „Wir möchten den Senioren die Welt der digitalen Medien erklären, damit sie diese für die persönliche Lebensgestaltung nutzen können“, sagt Wolf-Dieter Scheid, der den Digital-Kompass in der Familienbildungsstätte koordiniert. Seit 2015 werden Menschen, die bereits fit im Umgang mit dem Internet sind, an Digital-Kompass-Standorten geschult. Sie sollen ihr Wissen an ältere Menschen weitergeben. Vor Ort können sich Senioren dann zum Beispiel über IT-Sicherheit oder darüber wie man online eine Fahrkarte kauft, beraten lassen. Den Zahlen des Digitalindexes 2018/2019 zufolge nimmt die Internetnutzung über Smartphone und Tablet bei Senioren zu. 79 Prozent der 60- bis 69-Jährigen und 45 Prozent der über 70-Jährigen sind inzwischen online.