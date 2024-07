Rennclub Saarbrücken Eine Atmosphäre wie auf einer großen Bahn

Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen jenseits der 30 Grad erlebten viele Hundert Zuschauer am Samstagnachmittag auf der Rennbahn in Güdingen einen gelungenen Auftakt für den gastgebenden Rennclub Saarbrücken in die Turf-Saison. Das Programm mit sieben Galopp- und drei Trabrennen begann mit einem Islandpferderennen, das Lina Weber auf „Sjuss vom Grenzland“ für sich entschied. Im Anschluss zählte beim Sparkassen-Familienrenntag vor allem Leon Wolff im Bereich der Galopper zu den Protagonisten. Der 20 Jahre alte Kölner war in den Jahren 2020 bis 2023 Champion der Nachwuchsreiter und konnte im vergangenen Jahr bei seiner Premiere in Saarbrücken gleich einen Sieg abstauben. Diesmal hatte Wolff doppelten Grund zur Freude.