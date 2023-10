Parlamentarisches Patenschafts-Programm „Dibbelabbes“ ist ihr neues Lieblingswort

Einen verrückten Moment hatten Ulrike und Werner Rotter mit Laura Palacio, als sie in Frankreich Baguette kaufen waren. Für uns Saarländer ist es das normalste auf der der Welt. Nicht so hingegen für US-Amerikaner. „Ich konnte das überhaupt nicht glauben, dass ich plötzlich mit einem Bein in Deutschland und mit einem Bein in Frankreich stand. Hier kann man einfach so hin und her gehen, als würde alles zusammengehören“, gibt sich die 23-Jährige immer noch erstaunt von dem Moment. Ulrike Rotter erklärt: „Uns hat die Reaktion auch überrascht, aber es ist ein Stück weit auch logisch. In den USA ist es undenkbar, dass man einfach so nach Kanada oder Mexiko laufen kann. Dort gibt es noch sehr strenge Grenzkontrollen. Wir lernen in jedem Jahr auch immer wieder etwas Neues von den jungen Leuten aus den USA“, so die Auersmacherin.