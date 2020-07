Brand in Saarbrücken : Feuer in einem Müllauto des ZKE

Falsch gefüllte Mülltonnen zwangen Mitarbeiter des Entsorgers ZKE in den vergangenen Jahren mehrfach, brennende Fracht ins Freie zu schaffen. Unser Archivbild von 2014 zeigt einen Löscheinsatz in Dudweiler an der Sulzbachtalstraße. Foto: BeckerBredel

St. Johann Das war knapp: Weil der Inhalt einer falsch gefüllten Wertstofftonne brannte, mussten ZKE-Mitarbeiter ihre Fracht am Leinpfad abkippen.

Mitarbeiter des Entsorgers ZKE verhinderten am Mittwoch, dass ihr Lkw verbrannte. Im Laderaum hatte der Inhalt einer falsch gefüllten Wertstofftonne Feuer gefangen. Die Besatzung alarmierte Polizei und Feuerwehr und schaffte es, die Fracht am Leinpfad auf eine freie Fläche zu kippen. Der ZKE hat Anzeichen, dass jemand eine Gasflasche in die Wertstofftonne gesteckt hatte. Dem Unternehmen zufolge war das bereits der fünfte Brand in vier Jahren aufgrund falsch gefüllter Tonnen.