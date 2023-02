Falsch abgestellte E-Scooter in Saarbrücken : Ärgernis: Stromroller blockieren Bürgersteige

Saarbrücken E-Scooter sollen eigentlich die Verkehrswende voranbringen. Doch vielerorts sorgen falsch geparkte Roller für Hindernisse. Rollstuhlfahrerin Edeltrud Kolmen-Hinkel stehen die grünen Flitzer regelmäßig im Weg.

Kolmen-Hinkel wohnt in der Alt-Saarbrücker Stengelstraße. „Manchmal sind die Roller so abgestellt, dass ich einfach nicht daran vorbeikomme“, berichtet die 73-Jährige: „Durch den schmalen Bürgersteig kann ich auch nicht einfach so umdrehen.“ Einmal sei sie regelrecht eingeschlossen gewesen, da am anderen Ende der Straße ebenfalls ein Roller so stand, dass sie nicht vorbeikam.