Fahrradwerkstatt in der Moltkestraße : Wo jedes Kind ein Fahrrad bekommt

Mani Issazadeh und Cedrik Görgen (v.l.) reparieren die Fahrräder von Younis, Sam, Chelsea und Oliver (v.l.) in der Fahrradwerkstatt in der Saarbrücker Moltkestraße. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Seit 2017 gibt es die Fahrradwerkstatt in der Saarbrücker Moltkestraße. Sie versorgt Menschen aus dem Viertel, vor allem Kinder, mit gebrauchten Fahrrädern und ist zudem ein wichtiger sozialer Treffpunkt.

„Komm Oli, helf’ ma mol!“. „Iss doch dei Fahrrad.“ Cedrik Görgen hat den Sattel am Fahrrad des Fünfjährigen gelöst und stellt ihn höher. „So, probier mol.“ Oli strahlt. Jetzt kann er wieder auf die Piste. Daneben hat Cedriks Kollege Mani Issazadeh das schicke Polizei-Fahrrad von Younis auf ein Reparatur-Gestell geschraubt. Mit dem Fünfjährigen schaut er sich die Bremsen gründlich an, erklärt was zu tun ist und lässt den Jungen auch selbst mal mit dem Werkzeug probieren. Hier gibt es keinen All-inclusive-Service. Im Gegenteil: Die Kinder sollen mitanpacken, das Reparieren lernen. „Wir haben hier schon richtige Mechaniker-Talente entdeckt“, erzählt Cedrik Görgen.

Olivers Geschwister Chelsey (7) und Sam (10) sind mitgekommen. Auch sie sind von der Fahrradwerkstatt mit Rädern ausgestattet worden. Draußen vor der Tür wartet der Vater der drei Kinder. „Das ist eine coole Sache“, findet Christian Wittmer, der mit seiner Familie in einem der Wohnblocks in der Moltkestraße lebt. Seine Kinder seien nun mobil, hätten etwas draußen zu tun mit ihren Rädern. Auch der Deutsch-Französische Garten, ein idealer Ort für kurze Ausflüge, sei nicht weit.

„Die Fahrradwerkstatt hat sich sehr gut etabliert“, sagt Cedrik Görgen. Der 31-Jährige Sozialarbeiter ist seit deren Eröffnung 2015 dabei, hat die Werkstatt, die das Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken ins Leben gerufen hat, zu dem gemacht, was sie heute ist: Nicht nur eine Werkstatt mit praktischem Nutzen für die Bewohner im Viertel, sondern auch ein Treffpunkt, vor allem für Kinder und Jugendliche. Denn ein eigenes Jugendzentrum gibt es in der Moltkestraße nicht. Jüngere Kinder können das Kinderhaus nutzen. „Wir wollten, dass unsere jungen Leute mobiler sind, auch mal in andere Viertel fahren können, um dort Angebote zu nutzen, sich zu treffen“, erklärt Thomas Hippchen, Leiter der Einrichtungen des Stadtteilbüros. Und so gibt es in der Fahrradwerkstatt auch viele Räder für Erwachsene. Manche sind echte Schnäppchen, kaum benutzt und gut in Schuss. Wenn sie es nicht sind, werden sie hier fit gemacht. Alle wurden gespendet. Und was nicht mehr fahrtüchtig gemacht werden kann, wird zum Ersatzteillager.

„Viele schauen regelmäßig vorbei, auch wenn es nichts zu reparieren gibt. Sie fragen dann, ob sie helfen können oder wollen einfach nur wissen, wie es uns geht“, freut sich Görgen. Er arbeitet mit den Kindern auf Augenhöhe. Und das heißt unter anderem, es wird auch mal „Platt geschwätzt“.

An zwei Nachmittagen, mittwochs und donnerstags, ist er jeweils drei Stunden lang in der Fahrradwerkstatt beschäftigt. Weil es dort immer mehr zu tun gibt, unterstützt ihn seit einiger Zeit Mani Issazadeh. Er studiert an der HTW Soziale Arbeit, wird über eine „Übungsleiterpauschale“ bezahlt. „Für mich ist das ein toller Einstieg in mein Berufsfeld“, sagt der 38-Jährige. Auch Cedrik Görgen begann in der Fahrradwerkstatt als Aushilfskraft während seines Studiums. Heute ist er einer von drei pädagogischen Mitarbeitern im Kinderhaus in Alt-Saarbrücken (schräg gegenüber der Werkstatt). Träger dieser Einrichtungen ist die Paritätischen Gesellschaft für Gemeinwesenarbeit gGmbH, finanziert von der Stadt und dem Regionalverband. „Für die Fahrradwerkstatt sind wir allerdings komplett auf Spenden angewiesen“, sagt Thomas Hippchen.

Info „Jedem Kind sein Fahrrad“ Unter dem Motto „Jedem Kind sein Fahrrad“ können Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene Fahrräder gegen eine Nutzungsgebühr von 15 Euro in der Fahrradwerkstatt in der Saarbrücker Moltkestr. 74 bekommen. Die Werkstatt ist mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Spenden – sowohl alte Fahrräder als auch Geldspenden – sind willkommen, da die Einrichtung komplett über Spenden finanziert wird. Infos beim Stadtteilbüro Alt- Saarbrücken, unter Tel. (06 81) 5 12 52 und unter www.altsb.de

Rund 15 000 Euro werden jedes Jahr benötigt für Personalkosten, Miete und Sachkosten. Alle zur Verfügung stehenden Räder sind Spenden. 2020 vermittelte die Werkstatt rund 60 Räder. „Anfangs haben wir die Räder umsonst abgegeben. Schnell haben wir dann aber Nutzungsverträge eingeführt“, erklärt Hippchen. Nun müssen die Kinder 15 Euro pro Fahrrad bezahlen und Regeln unterschreiben. „Wir haben festgestellt, dass es wichtig ist, dass die Räder etwas kosten. Nur was etwas kostet, ist den Kindern auch etwas wert“, so Hippchen. Seitdem werde pfleglicher mit den Rädern umgegangen und es verschwänden auch weniger. „Der pädagogische Mehrwert ist entscheidend“, ergänzt Cedrik Görgen.