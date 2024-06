Schwerer Unfall in Jägersfreude Fahrradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Jägersfreude · (red) Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Jägersfreude schwer verletzt worden. Ein 80-jähriger Autofahrer übersah um 18.40 Uhr in der Sulzbachtalstraße beim Einfahren von einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr den 68-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Dudweiler unterwegs war.

25.06.2024 , 21:51 Uhr