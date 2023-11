„Projekt Stadt. Baum. Zukunft“ Fahrrad-Demo für mehr Bäume statt Asphaltwüste in Saarbrücken

Mit einer Fahrradparade hat am Samstag in Saarbrücken die Gruppe „Projekt Stadt. Baum. Zukunft“ für mehr Bäume statt einer Asphaltwüste in der City der Landeshauptstadt demonstriert. Trotz teils kräftigen Regens beteiligten sich etwa 40 Menschen mit sechs Lastenfahrrädern voll jungen Buchen- und Eichenpflanzen sowie mit normalen Fahrrädern an der polizeilich begleiteten sieben Kilometer langen Demonstration, die wegen zeitweisen Straßensperrungen zu kleineren Fahrzeugstaus führte. Vor dem Saarbrücker Landgericht zeigten die Teilnehmern mit ihren auf Rädern mitgebrachten Baumpflanzen, wie beispielsweise eine sehr breite Straße mit begrüntem Mittelstreifen besser aussehen könnte.