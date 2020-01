Saarbrücken : Fahrgast will Taxi mit halbem 50-Euro-Schein zahlen

Fahrgast will Taxi mit halbem 50-Euro-Schein zahlen

Saarbrücken In Saarbrücken wollte ein Mann sein Taxi mit einem halben Geldschein bezahlen. Das kam beim Fahrer nicht gut an.

Die Polizei waren am Mittwochmorgen gegen vier Uhr in die Mainzer Straße gerufen worden. Dort stritten zwei Männer um eine abgerissene Banknote: Ein Fahrgast habe die ausstehende Taxigebühr mit einem „halben 50-Euro-Schein“ zahlen wollen, teilte die Polizei am Morgen mit. Doch der Taxifahrer weigerte sich, den gekürzten Schein anzunehmen.