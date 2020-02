Radfahrer in Alt-Saarbrücken : Unfallopfer wegen Fahrerflucht erst nach sieben Stunden entdeckt

Radfahrer in Alt-Saarbrücken

Saarbrücken In Saarbrücken ist ein verletzter Radfahrer erst sieben Stunden nach einem Unfall mit einem Auto entdeckt worden – weil der Fahrer des Wagens davongerast war, ohne Hilfe zu rufen.

Das Unfallopfer wurde der Polizei in der Nacht auf Freitag um kurz nach ein Uhr gemeldet. Der 52-Jährige lag nahe des Kreisverkehrs am ZF-Werk in Alt-Saarbrücken auf der Straße – offenbar bewusstlos. Als ein Krankenwagen eintraf, war der Franzose ansprechbar. Die Rettungskräfte brachten ihn aufgrund mehrerer Prellungen und einer starken Unterkühlung ins Krankenhaus.