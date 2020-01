Mehrere Autofahrer müssen ausweichen : Geisterfahrer sorgt in Saarbrücken für Schrecken

Die Polizei sucht Zeugen einer Geisterfahrt durch Saarbrücken. Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarbrücken Der Fahrer eines silbernen BMW ist in Saarbrücken in einer Einbahnstraße in der falschen Richtung unterwegs gewesen. Mehrere Autofahrer mussten dem Geisterfahrer ausweichen.

Ein Geisterfahrer hat in Saarbrücken mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Wie die Polizei mitteilt, ist ein silberner BMW mit deutschem Kennzeichen am späten Freitagabend im Bereich der Mainzer Straße ab der Kreuzung Paul-Marien-Straße entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung Innenstadt gefahren. Mehrere Autofahrer, die in der Mainzer Straße stadtauswärts unterwegs waren, mussten dem Geisterfahrer in der Einbahnstraße ausweichen. Zu Unfällen kam es dabei nach Angaben der Polizei nicht.