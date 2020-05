Rote Ampel überfahren : Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Saarbrücken-Dudweiler Weil er einer Polizeikontrolle entgehen wollte, hat sich ein 29 Jahre alter Autofahrer am frühen Samstagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Saarbrücken geliefert.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollten Beamte den Fahrer gegen 2.25 Uhr in der Straße „Am Neuhauser Weg“ in Saarbrücken-Dudweiler kontrollieren. Doch der Fahrer missachtete die Anweisungen der Polizei und beschleunigte unvermittelt, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Polizei nahm umgehend die Verfolgung auf. In Höhe der Rathausstraße konnte der Flüchtige eingeholt werden. Dort überfuhr er mit hoher Geschwindigkeit eine rote Ampel und bog in die Sulzbachtalstraße ein. Kurze Zeit später konnte er in der angrenzenden Trierer Straße gestoppt werden.