Umleitung in Völklingen : Heidstock: Brücke in der Moselstraße für LKW gesperrt

Völklingen Die Brücke in der Moselstraße in Heidstock wird seit Anfang Juli saniert. Zurzeit ist an der Baustelle eine Fahrbahnseite gesperrt. Entgegen früherer Pläne musste die Fahrspurbreite verringert werden, so dass die Brücke lediglich von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen passiert werden kann.