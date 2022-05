Auf dem Weg nach Italien : Fackellauf des Roten Kreuzes durchquert den Regionalverband

Regionalverband Mit einem Fackellauf nach Solferino würdigt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) das Leben und Wirken des Rotkreuzgründers Henry Dunant, der bei der Schlacht von Solferino im Jahr 1859 die Idee für die heutige weltweite Hilfsorganisation des Roten Kreuzes entwickelte.

Am Seniorenzentrum Dudweiler kam sie am Morgen an. Danach ging die Stafette durch viele Kommunen und machte an zahlreichen Stationen Halt. Die DRK-Ortsvereine Dorf im Warndt, Quierschied, Göttelborn, Dudweiler, Köllerbach, Friedrichsthal, Püttlingen, Sulzbach, St. Johann, Gersweiler und Riegelsberg-Walpershofen machten mit. Und so machte die Fackel auf ihrer Reise Station vor den Fördertürmen des Bergwerks Göttelborn, am Saarbrücker Schloss, am Sulzbacher Salzbrunnenhaus, wo ein neuer Rettungswagen in Dienst gestellt wurde, am eigens rot erleuchteten Püttlinger DRK-Heim oder in Dudweiler, wo die DRK-Bereitschaft einen kleinen Umzug auf den Marktplatz organisierte und die Fackel in die Ortsmitte trug.