Saarbrücken Die Frage, ob Wärmedämmung zu Schimmelbildung führt, beunruhigt viele Eigenheimbesitzer. Das teilt die Saarbrücker Verbraucherzentrale (VZ) mit. Reinhard Schneeweiß, Architekt und Energieberater der VZ, hält die Furcht vor Schimmel in gedämmten Gebäuden für unbegründet.

Sofern sich Schimmel in wärmegedämmten Gebäuden entwickelt, sei dies vor allem auf Fehler bei der Planung oder Ausführung zurückzuführen. Eine andere Ursache könne eine geänderte Nutzung sein – wenn beispielsweise die Familie größer geworden ist und daher mehr Feuchtigkeit in den Räumen entsteht. Eine ausreichende Lüftung zum Abtransport warmer, feuchter Luft sei speziell im Winter erforder­lich um Schimmelbildung zu vermeiden.

Eigenheimbesitzer, die ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen, könnten ihr Haus also bedenkenlos dämmen, sofern keine weitergehenden Bauschäden vorhanden sind.

Die Beratung in der Saarbrücker Verbraucherzentrale ist kostenlos. Termine können unter 0800 – 809 802 400 (kostenlos) oder direkt bei den Beratungsstützpunkten vereinbart werden. In Saarbrücken ist die Beratung in der bTrierer Straße 22; Anmeldung: (0681) 5008915.