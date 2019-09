Interessenverband Unterhalt und Familienrecht : Fachanwältin referiert über Ehevertrag in Saarbrücken

Fachanwältin referiert über Ehevertrag in Saarbrücken

St. Johann Die Fachanwältin Yvonne Schmitz referiert über „Ehevertrag/Scheidungsfolgevertrag“ am Donnerstag, 26. September, 19 Uhr, in der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im Saarland, Futterstr.

27, in Saarbrücken. Es gibt gute Gründe, bereits vor der Ehe an die Folgen eines Scheiterns zu denken. Denn im Nachhinein ist es oft sehr schwierig, sich in einer von Emotionen geprägten Konfliktsituation zu einigen. Ehe- und Partnerverträge ermöglichen faire und einvernehmliche Vereinbarungen. Die Veranstaltung des Interessenverbandes Unterhalt und Familienrecht (ISUV) ist kostenfrei.