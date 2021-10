Die Polizei riegelte das Gebiet ab : Explosion in einem Maronenstand in der Bahnhofstraße Saarbrücken-Was bislang bekannt ist (mit Bildergalerie)

Foto: Aline Papst 5 Bilder Explosion eines Maronenstand in der Bahnhofstraße

Saarbrücken Am Samstagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße in Saarbrücken zu einer Explosion in einem Maronenstand. Das ist bislang bekannt

Von Lena Ziegler

Gegen 17:45 Uhr kam es am Samstagnachmittag in einem Maronenstand in der Nähe des H&M in Saarbrücken zu einer Explosion.

Bei der Verpuffung in dem Essenstand gab es 2 Verletzte, jeweils einen Mann und eine Frau. Eine der beiden Personen wurde schwerverletzt.

Nach dem Ereignis berichteten Augenzeugen, dass überall Maronen herumlagen. Die Polizei sperrte das Gebiet um den Maronenstand ab und sicherte die Stelle ab.