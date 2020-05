Saarbrücken Forscher der Saar-Uni haben die Wirkung von Maßnahmen gegen das Coronavirus analysiert und warnen vor einer ungebremsten Ausbreitung.

„Die Corona-Beschränkungen haben im Saarland tausenden Menschen das Leben gerettet“, ist Professor Thorsten Lehr überzeugt. Der Pharmazeut der Universität des Saarlands hat mit seiner Arbeitsgruppe vom Lehrstuhl für Klinische Pharmazie ein Simulationsprogramm entwickelt, das die Verbreitung des Virus in den Bundesländern bis zur Entwicklung einer Impfung berechnet. Es soll auf Basis von Covid-19-Daten aus 250 Krankenhäusern in ganz Deutschland hochrechnen, wie sich die Zahlen der Patienten nach der schrittweisen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen entwickeln und wie viele Klinikbetten benötigt werden. Der Cosim genannte Simulator kommt zum Ergebnis, dass bei einer völlig ungebremsten Ausbreitung des neuen Coronavirus im Saarland bis zu 60 000 Todesfälle zu befürchten wären.

Die schweren Einschnitte im sozialen Leben betrachtet der Wissenschaftler der Saar-Universität als „schmerzhaft, aber wirksam“. Heute liege der sogenannte Reproduktionsfaktor des Coronavirus im Saarland mit 0,6 ganz deutlich unter dem kritischen Wert von eins. Wenn sich daran nichts ändert, geht das Programm der Saar-Universität in seiner Vorhersage bis zum 14. Juni von zusammengerechnet rund 2800 Corona-Patienten in Saarland aus, von denen 2600 die Krankheit überwunden haben werden. Das Programm des Lehrstuhls für Klinische Pharmazie zeigt auch, wo in den vergangenen Wochen der Schutz gegen das Virus nicht ausreichte. So sei in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg die Zahl der Corona-Infektionen während des Straßenkarnevals förmlich explodiert, erklärt Thorsten Lehr. Die bundesweiten Schulschließungen von Mitte März hätten die Verbreitung des Virus dagegen entscheidend gebremst. Auch die in dieser Zeit verhängten Kontaktverbote im öffentlichen Leben hätten sich als wirksam erwiesen.