Was müssen Trüffelsucher wissen? Trüffeljäger Candy im Stadtwald erfolgreich

Welche Vorteile haben Hunde gegenüber den allseits bekannten Trüffelschweinen? Die Vorteile sind ganz erheblich. Denn Schweine können nicht nur durch ihre schroffe Suchweise die Wurzeln zerstören, sie fressen die gefundene Knolle auch gerne direkt selbst. Heute werden sie nur noch zu touristischen Zwecken eingesetzt. Auf die Frage, ob solch eine Exkursion schon einmal ohne Fund blieb, antwortet sie ohne lange zu zögern, es gebe keinen Wald in Deutschland, in dem es keine Trüffel gibt. Demnächst wird Gabi Wenk in Kooperation mit der Volkshochschule Saarbrücken zwei Vorträge im Alten Rathaus halten. Am 22.11.2023 zum Thema „Schätze des Waldes: Trüffel im Saarland“ und am 17.01.2024 widmet sie sich dem „Trüffelanbau im Saarland“. Wer gerne in die Praxis einsteigen möchte, für den bietet sie in regelmäßigen Abständen Wochenendseminare an, wo sie Hunde für die Trüffelsuche ausbildet.