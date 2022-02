Exklusiv: Saarländisches Projekt für säumige Schuldner von Geldstrafen : Statt in den Knast zum Frühjahrsputz in die Natur

Straftäter, die ihre Geldstrafen nicht zahlen können, droht Gefängnis. Derzeit sind im Saarland rund 3000 Geldstrafen überfällig und da die Haftanstalten derzeit keine Kapazitäten haben für die säumigen Schuldner, wird ihnen nun ein neues gemeinnütziges Projekt angeboten. Foto: Ruppenthal

Saarbrücken/Ottweiler Staatsanwaltschaft lädt 250 Schuldner von Geldstrafen, denen Haft droht, zur Aktion „Aufräumen statt Absitzen“. Wo die verurteilten Straftäter demnächst die Umwelt säubern.

Exakt 150,62 Euro kostet nach Berechnungen des Justizministeriums den Steuerzahler jeder Tag, den ein verurteilter Straftäter in den saarländischen Haftanstalten in Saarbrücken und Ottweiler sitzt. Hinter Gittern herrscht derzeit Platzmangel, da wegen der Corona-Pandemie besondere Schutzmaßnahmen für Personal und Insassen umgesetzt werden müssen. Quarantänestationen und Isolierräume sind eingerichtet, was wiederum die Zahl der zur Verfügung stehenden Zellen für den Vollzug von Freiheitsstrafen spürbar reduziert. In der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken (Lerchesflur) stehen maximal 685 Plätze zur Verfügung, in Ottweiler sind es 144 für Erwachsene und 144 für Jugendliche.

Corona beschert der Justiz eine weitere Herausforderung. Gerichte schicken in aller Regel bei so genannten Klein- oder Bagatelldelikten Ersttäter nicht gleich hinter Gittern. Das Strafgesetzbuch (StGB) sieht ausdrücklich die Verurteilung zu Geldstrafen vor. Diese werden in Tagessätzen verhängt, die sich wiederum an dem Nettoeinkommen orientieren, das dem Täter pro Tag zur Verfügung steht. Mindestens fünf, maximal 360 Tagessätze sind vorgesehen. Wird die Geldstrafe nicht rechtzeitig gezahlt, droht den Verurteilten der Knast: Pro Tagessatz ein Tag hinter Gittern – auf Kosten des Steuerzahlers. Unter den besonderen Vorzeichen der Corona-Pandemie geht aktuell offenbar vielen Verurteilten das Geld aus. Sie können die fälligen Strafen nicht fristgerecht an die Justizkasse überweisen. Und dies in Zeiten, da im Vollzug kaum Platz ist. Justizstaatssekretär Roland Theis (CDU) bestätigte jetzt auf Anfrage Informationen der Saarbrücker Zeitung, wonach derzeit im Saarland rund 3000 von Gerichten rechtskräftig verhängte Geldstrafen überfällig sind.

Die säumigen Schuldner müssten eigentlich zeitnah zum Haftantritt geladen werden. Das Gefängnis kann ihnen allerdings, so sieht es das Gesetz vor, erspart werden, wenn sie unentgeltlich gemeinnützige Arbeit leisten. Entsprechende Einladungen an Schuldner von Geldstrafen hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken in den letzten Wochen an vorerst 250 Adressen geschickt. Das Angebot: Beim Frühjahrsputz in Wald, Feld und Flur oder auf öffentlichen Plätzen anpacken, statt in den Knast zu wandern. Der Verein zur Förderung der Bewährungs- und Jugendgerichtshilfe (BWH), das Justizministerium, die Staatsanwaltschaft, Kommunen und der Entsorgungsverband Saar sind bei dem Projekt mit von der Partie. Im März soll gestartet werden – im Rahmen der Aktion „Saarland Picobello“. Wobei die Initiatoren ausdrücklich darauf hinweisen, dass am Wochenende 18. und 19. März, dem Termin der landesweiten Aktion Piccobello, wenn also Schüler, Vereine, Verbände und Freiwillige wieder landesweit zum Frühjahrsputz ausrücken, kein gemeinsamer oder zeitgleicher Einsatz mit den Geldstrafenschuldnern stattfinden wird.

Harald Klauck, Richter am Landgericht Saarbrücken, ist seit 2017 im Ehrenamt erster Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Bewährungs- und Jugendgerichtshilfe. Er verweist auf das Dauerprojekt „Schwitzen statt Sitzen“, in dessen Rahmen der Verein Einsatzstellen für gemeinnützige Arbeit vermittelt, wenn Betroffene ihre Geldstrafen „abarbeiten“ wollen. Sie melden sich entweder selbst oder die Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde verweist an den Verein. Aktuell, so Klauck, seien „unter anderem aufgrund der Pandemielage mehr Geldstrafen als üblich offen“. Deshalb werde mit Unterstützung des EVS und der Kommunen eine weitere Möglichkeit angeboten, gemeinnützige Arbeit zu leisten und so die Inhaftierung zu vermeiden. Die jetzt anlaufende Aktion soll, wie Klauck sagt, „dazu beitragen, dass das Instrument zukünftig häufiger und ganzjährig zum Einsatz kommt“. Der Verein, den 240 Mitglieder ideell unterstützen, beschäftigt 13 Mitarbeiter und plant zusätzlich einen „Arbeitsanleiter“ einzustellen, der die Betroffenen „betreut und begleitet“. Zum Auftakt der Aktion übernehmen Ansprechpartner bei Kommunen und Bauhöfen die Anleitung und Einsatzbetreuung.

Aus ihrer Praxis wissen die Bewährungshelfer, dass das Angebot, die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafe durch gemeinnützige Arbeit zu vermeiden „große Herausforderungen“ mit sich bringt. Klauck: „Insbesondere auch deshalb, weil die Teilnahme freiwillig ist und die betroffenen Personen, die nicht oder nur eingeschränkt in der Lage sind, eine Geldstrafe zu zahlen, regelmäßig aus schwierigen, oftmals delinquenzfördernden Lebensumständen kommen und daher vor zahlreichen alltäglichen Problemen stehen. Beispielsweise bestehen in nicht wenigen Fällen Suchtproblematiken und verfestigte Alltagsstrukturen, die für die Betroffenen Hürden bei der Bewältigung regelmäßiger Arbeit darstellen.“ Deshalb komme es auch immer wieder dazu, dass Betroffene nicht durchhalten. „Im Mittel der letzten fünf Jahre haben jedoch über 40 Prozent der Probanden ihre Arbeitsstunden vollständig oder überwiegend abgeleistet.“

Aus dem Justizministerium kommt ein dickes Kompliment für das Engagement des Vereins. Staatssekretär Theis: „Die Arbeit mit Straftätern ist keine leichte Sache, sie anzuleiten und zum Arbeiten zu bringen, ist maximal fordernd und nicht immer erfolgreich.“ Finanziert wird das Vorhaben maßgeblich aus Geldauflagen, die für die Einstellung von Ermittlungen oder Strafverfahren gezahlt werden.

Die Anschreiben der Staatsanwaltschaft an vorerst 250 Schuldner haben, so SZ-Informationen, bereits ein zählbares Resultat, obwohl Rückmeldungen noch ausstehen. Mehr 20 Prozent der Adressaten haben ihre überfälligen Geldstrafen gezahlt oder nahmen Ratenzahlungen auf. Dadurch entfallen bereits 1350 Hafttage.

Wie wird der gemeinnützige Arbeitseinsatz beim Frühjahrsputz verrechnet? Nach Auskunft des Ministeriums wird ein Tag Haft gestrichen, wenn der Schuldner einen halben Tag gearbeitet hat.