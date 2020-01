Saarbrücken : Ex-Freund randaliert, Zeuge festgenommen

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken In Saarbrücken wollte die Polizei einen Mann stoppen, der in Wohnung seiner Ex-Freundin randalierte. Am Ende landete ein Zeuge hinter Gittern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Fuchs Redakteur im Team Landespolitik/Region/Kultur

Mehrere Streifenwagen rauschten am späten Dienstagabend in die Moltkestraße in Alt-Saarbrücken. Ein 39-Jähriger hatte die Tür zur Wohnung seiner früheren Lebensgefährtin eingetreten, er tobte und zerschmetterte Teile der Einrichtung auf dem Boden. Die Frau konnte den Notruf wählen, daraufhin suchte ihr Ex-Freund das Weite. Als die Beamten eintrafen, war er verschwunden.