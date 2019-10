Ex-Einbrecher packt aus : „Viele Adressen finden Einbrecher über Facebook“

Saarbrücken Hermann Wenning kennt die Tricks der Einbrecher, schließlich war er lange selber einer, um sich seine Drogensucht zu finanzieren. Ein Saarbrücker Verlag hat jetzt seine Erfahrungen als Buch herausgebracht.

Also hat sich das Vorgehen der Einbrecher in den letzten Jahren durch das Internet geändert?

WENNNING Ja, definitiv. Man kommt leichter an Adressen. Das ist ja leider auch bei Trickbetrügern so – die können sich leicht die Nummern älterer Mitbürger beschaffen und da dann ganz skrupellos vorgehen.

WENNING Allgemein ist die Zahl der Einbrüche zurück gegangen. Der Rekord lag bundesweit im Jahr 2016. Das ging sehr durch die Medien. Die Leute sind dann vorsichtiger geworden, haben Sicherungen in Türen und Fenstern eingebaut. Das hat natürlich viele Einbrüche verhindert. Wenn jeder zweite Einbruch ein Versuch bleibt... ein Einbrecher will ja ganz schnell reinkommen. In der Regel wird nach spätestens zwei Minuten der Einbruchsversuch abgebrochen.

WENNING Ja. Wenn Jugendliche Cannabis oder Alkohol konsumieren, hat das oft irreparable Folgen, aber ein Erwachsener kann selber entscheiden. Man hat es in den USA gesehen: Durch das Alkoholverbot (1920-33, Anm.) ist die Mafia entstanden und durch das Drogenverbot sind Kriminelle sehr gut aufgestellt, weil sich da viel Geld verdienen lässt. Jemand, der sich ein Gramm Hasch besorgen möchte, geht zu einem Dealer, der vielleicht noch andere Drogen da hat. Man kommt in einen Kreis von anderen Kriminellen. So wird meiner Erfahrung nach Beschaffungskriminalität gefördert. Dadurch werden wiederum andere Bürger in Gefahr gebracht. Sie sind die Opfer. Ich habe vielen Menschen sehr viel Leid zugefügt, die dann unter meiner Abhängigkeit gelitten haben.