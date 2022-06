Abfallbilanz 2021 : Die Müllmenge im Saarland sinkt – Doch die Gebühren steigen

Laut EVS verringerte sich 2021 im Saarland die Pro-Kopf-Hausmüllmenge um zwei Kilo auf 142 Kilo – fast wieder Vor-Corona-Niveau. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Eppelborn Bei der EVS-Versammlung in Eppelborn ging es um die Abfallbilanz 2021. Dabei zeigen sich bei den Städten und Gemeinden im Saarland deutliche Unterschiede. Nachgefragt hat die SZ auch in Sachen neue Gebührenordnung.

Die Menschen im Saarland produzieren wieder etwas weniger Hausmüll, Sperrabfälle, Metall- und Elektroschrott. Dennoch müssen sie angesichts der Inflation vom kommenden Jahr an erstmals wieder nach längerer Pause mit höheren Müllgebühren rechnen. Das gab die Geschäftsführung des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) am Dienstag auf SZ-Nachfrage bei der Verbandsversammlung in Eppelborn bekannt, bei der sie die Abfallbilanz 2021 vorlegte.

Demnach verringerte sich im Saarland die Pro-Kopf-Hausmüllmenge im Vorjahr um zwei Kilo auf 142 Kilo und erreichte damit ebenso wie beim reduzierten Sperrabfallaufkommen wieder nahezu das Vor-Corona-Niveau. Während der Pandemie hatte es einen zeitweise spürbaren Anstieg des Abfallaufkommens gegeben, etwa wegen Homeoffice. Über das Ausmaß möglicher höherer Müllgebühren von 2023 an konnten die beiden EVS-Geschäftsführer Stefan Kunz (SPD) und Holger Schmitt (CDU) noch keine Angaben machen. „Stark steigende Energie- und Baukosten belasten uns natürlich auch beim EVS“, hieß es: „Dies wird jetzt genau analysiert und im September gehen wir mit der künftigen Gebührenkalkulation in die Gremien“. Einer zu hohen Belastung der Bürger versuche man gegenzusteuern.

Der EVS, in dessen Verbandsversammlung alle 52 Saar-Kommunen mit ihren Rathausspitzen vertreten sind, erfasste 2021 insgesamt knapp 219 800 Tonnen Abfälle in seinen Entsorgungsanlagen, davon fast zwei Drittel (139 500 Tonnen) Hausabfälle (1,7 Prozent weniger im Vergleich zu 2020) sowie 48 000 Tonnen Sperrmüll (4,5 Prozent weniger). Knapp 80 Prozent des Sperrmülls wurden im Vorjahr an die insgesamt 19 EVS-Wertstoffzentren im Land angeliefert, was da und dort auch mal zu überfüllten Containern und kurzzeitigen Schließungen der Wertstoffhöfe führte, wie der Nalbacher Bürgermeister Peter Lehnert (parteilos) berichtete. Inzwischen, so EVS-Abfallwirtschaftsleiter Marc Koch, ist an den Wertstoffzentren jedoch wieder etwas Entspannung eingekehrt, nachdem der Trend wieder mehr zu der bis zu viermal im Jahr möglichen kostenlosen Sperrmüllabfuhr ab Haustür geht.

Laut Koch sind mit Hilfe von Piccobello- und anderen Müllsammelaktionen auch die illegalen Abfallablagerungen im Saarland im vergangenen Jahr etwas zurückgegangen, was Illingens Bürgermeister Armin König (bunt.saar) allerdings bezweifelte. Er rief die Bürger angesichts der Plastikmüll-Problematik dazu auf, so viel Abfall wie möglich zu vermeiden.

Bei der Analyse des Hausmüllaufkommens in den Saar-Kommunen fällt auf, dass in den Städten Neunkirchen (Müll-Spitzenreiter mit 177 Kilo pro Kopf und Jahr), Saarbrücken (166 Kilo), Saarlouis (158), Völklingen (157) und Homburg (155) deutlich mehr Abfall in die grauen Tonnen wandert als anderswo, beispielsweise in Lebach (133 Kilo), St. Ingbert (128), St. Wendel (110), Merzig (105) oder in Losheim (97) am unteren Ende der Skala. In den Saar-Kommunen, die die örtliche Abfallentsorgung selbst übernommen haben („Paragraf-3-Kommunen“), sind die Müllmengen laut EVS pro Einwohner und Jahr im Schnitt um etwa die Hälfte niedriger, was aber auch auf die getrennte Einsammlung von Altholz und Metall zurückzuführen sei.

Insgesamt um acht Prozent verminderte sich im Saarland das E-Schrott-Aufkommen. Da inzwischen mehr als die Hälfte (55,9 Prozent) der Saar-Haushalte grüne Biotonnen nutzen, stieg dagegen das vom EVS verwertete Biogut-Aufkommen im Vorjahr um 5,6 Prozent auf 3600 Tonnen. Auch hier wirkten sich Corona-Folgen mit Lockdowns und Home-Office aus. Zudem überließen die Kommunen dem EVS im vergangenen Jahr 47 800 Tonnen Grüngut, 26 Prozent mehr als 2020. „Die Mengensteigerung ist vermutlich größtenteils auf die vielen Niederschläge in 2021 sowie auf die zunehmende Akzeptanz in der Bevölkerung zurückzuführen“, hieß es dazu bei der Abfallbilanz.