Kirchenkreis Saar-West Warum die evangelischen Gemeinden Alt-Saarbrücken und Rodenhof fusionieren

Überall in Deutschland rücken evangelische wie katholische Christen zusammen. Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern ganz physisch. Und das nicht mal aus Platzmangel, im Gegenteil: Es gibt mittlerweile viel zu viele Gotteshäuser und Gemeindezentren für immer weniger Kirchenmitglieder. Beiden großen Kirchen wächst das finanziell über den Kopf. Sie müssen sich verschlanken. Nun hat es auch die evangelischen Gemeinden Alt-Saarbrücken und Rodenhof getroffen. Die beiden Saarbrücker Kirchengemeinden haben sich am 1. Januar zur „Evangelischen Gemeinde Saarbrücken-Mitte“ zusammengeschlossen. Gefeiert wird diese Fusion am Sonntag, 7. Januar, mit einem Festgottesdienst in der Ludwigskirche.